Биарриц, Франция, , 22:37 — REGNUM

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» во французском Биаррице.

Трюдо заявил, что G7 — это собрание стран-единомышленников, которые якобы позитивно влияют на мировую экономику. А вот действия России на Украине и в других местах, по мнению Трюдо, явно дают понять, что Москве не место в этом политическом клубе.

«G7 — это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнёром этой группы стран-единомышленников», — сказал глава канадского правительства.

При этом Трюдо заявил, что в случае, если президента России Владимира Путина действительно пригласят на следующий саммит G7 в США, то он не будет избегать общения с ним.

Трюдо подчеркнул, что на любых международных встречах, где он сталкивался с Путиным, он никогда его не избегал и всегда аргументировал ему канадские опасения по поводу всего спектра действий России, а также слушал, что в ответ говорил российский лидер.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, который активно поддержал идею возвращения России в «Большую восьмерку» не исключил, что пригласит Путина на следующий саммит клуба в США.