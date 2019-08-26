Псков, , 22:20 — REGNUM

Для выборов губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области будет задействовано 15 участков, но где именно будет предоставлена такая возможность — не указано. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на официальном сайте Псковского облизбиркома также появился видеоролик о том, как проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

В самой Псковской области 8 сентября 2019 года завершатся 13 местных избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях. Состоятся довыборы в Псковское областноесобрание депутатов (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую думу (по одномандатному избирательному округу № 13); пройдут выборы глав шести районов — Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

Кроме того, состоятся выборы в собрания депутатов двух сельских поселений Псковского района (в Серёдкинской и Карамышевской волостях), довыборы в собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов Соснового Бора Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего Горизбирком Петербурга организует 77 участков для петербуржцев-дачников — 15 участков в Псковской области и 62 в Ленинградской. Эту идею не поддержали ни Центральная избирательная комиссия РФ, ни кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга, кроме врио главы региона Александра Беглова.

Напомним, для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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