Бразилиа, , 22:05 — REGNUM

«Члены G7 решили вложиться в фонд по защите Амазонии, — сообщает сегодня, 26 августа, испанское издание La Vanguardia. — В качестве первого шага они создали фонд неотложной помощи, выделив 20 миллионов долларов, чтобы помочь справиться с пожарами. Следующая инициатива, которую обнародуют в ходе ближайшей Генеральной ассамблеи ООН, более амбициозна: она будет представлять собой комплексный план, обговоренный со странами региона и призванный способствовать восстановлению главных зеленых легких планеты».

Саммит G7 (cc) The White House

Соответствующее заявление было сделано в Биаррице французским президентом Эммануэлем Макроном и его чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой — одним из гостей, посетивших форум, в котором участвовали лидеры ведущих экономических держав (США, Канады, Японии, Германии, Франции, Великобритании и Италии). Макрон и Пиньера несколько раз подчеркнули, что план спасения Амазонии будет скоординирован с государствами региона с неизменным уважением к их суверенитету. При этом французский лидер отметил, что в случае бассейна реки Амазонки понятие суверенитета должно быть юридически пересмотрено, поскольку здесь решения страны могут отразиться на всем человечестве.

Первые выделенные 20 миллионов используют для отправки самолетов, чтобы потушить продолжающиеся пожары — в основном спровоцированные человеком. Бюджет дальнейших действий по сохранению джунглей Амазонки пока не подсчитан.