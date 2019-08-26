Вена, , 22:04 — REGNUM

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Алексей Карпов прокомментировал произошедшую на военном полигоне под Северодвинском аварию. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 26 августа, на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Напомним, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. При этом погибли пятеро сотрудников «Росатома» из ядерного центра в Сарове, где занимаются разработкой ядерного оружия. После взрыва был зафиксирован кратковременный всплеск радиационного фона. Вскоре, однако, он пришел в норму.

Карпов подчеркнул, что случившееся под Северодвинском не имеет никакого отношения к предмету ДВЗЯИ.

Он отметил, что проводившиеся на полигоне под Северодвинском 8 августа испытания были связаны с разработкой оружия, которое Россия была вынуждена разрабатывать в качестве ответной меры в связи с односторонним выходом США из договора по противоракетной обороне.