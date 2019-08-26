Санкт-Петербург, , 21:51 — REGNUM

Корпус «За чистые выборы» будет проверять ложную информацию о нарушениях в ходе выборов губернатора и муниципальных депутатов Петербурга 8 сентября. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Брод сообщил, что проверка «так называемой фейковой информации» — это одна из основных задач, которую ставят перед собой общественники в этом электоральном цикле.

«К сожалению, некоторые политические партии, участники политического процесса используют эту технологию. Например, раньше появлялись ролики о вбросах бюллетеней в интернете, которые даже не в том месте и не в то время были сняты, а вообще записаны в прошлые кампании. Наша задача — перепроверять эту информацию. Мы будем регулярно взаимодействовать и с блогерами, и с электронными и печатными СМИ», — сказал Брод.

Он подчеркнул, что информация о выборах должна быть «максимально честной и объективной».

Брод уточнил, что в день выборов, 8 сентября, в Петербурге будут действовать несколько площадок, куда будет стекаться информация о ходе голосования: это ситуационный центр корпуса «За чистые выборы» в Доме юристов на улице Чайковского, общественный штаб на базе Общественной палаты Петербурга, а также информационная площадка на базе информагентства ТАСС, где в круглосуточном режиме будут выступать эксперты, представители политических партий и члены избиркомов.

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