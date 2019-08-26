Биарриц, Франция, , 21:26 — REGNUM

Вопросы мировой торговли, ядерная программа Ирана, а также ситуация на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге вошли в итоговое заявление участников саммита G7, опубликованное 26 августа.

Саммит G7 (cc) The White House

Участники саммита, организованного Францией в городе Биарриц, выпустили итоговый документ на двух страницах, ограничившийся констатацией проблем и традиционными заявлениями о единстве и позитивных намерениях.

В частности, «Большая семёрка» заявила о необходимости повысить эффективность ВТО и провозгласила свою приверженность «открытой и справедливой международной торговле и стабильности мировой экономики».

По вопросу иранской ядерной сделки, ранее разрушенной действиями США, члены G7 вознамерились не допустить ядерного вооружения Ирана и содействовать «миру и стабильности в регионе».

Украинская гражданская война упомянута в свете планов Франции и Германии организовать встречу в «нормандском формате» в сентябре текущего года.

Разрушенная и ввергнутая в хаос усилиями США и стран НАТО Ливия удостоилась внимания G7, члены которой заявили об ожидании некой международной конференции с участием всех участников конфликта.

Кроме того, члены G7 призвали Китай воздерживаться от насилия в Гонконге, в котором организованы различные «акции протеста».

Стоит отметить, что ни по одному из указанных вопросов не принято каких-либо конкретных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семёрки» в Биаррице начал работать 24 августа.

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