Биарриц, Франция, , 20:57 — REGNUM

Участники саммита G7 не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России, заявил 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, по этому поводу лидеры стран — участниц саммита вели долгую дискуссию, однако не смогли прийти к общему мнению.

Напомним, ранее об этом журналистам сообщил президент США Дональд Трамп, отметивший, что сам является сторонником приглашения России к формату G7, но среди прочих участников саммита есть противники такого взгляда.

Кроме того, о желании Японии продолжить обсуждение вопроса о приглашении России заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.

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