Москва, , 20:53 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил, что продовольственное эмбарго является ответными мерами страны на действия западных стран. Разговор об этом зашел сегодня, 26 августа, на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности главы Башкирии Радием Хабировым.

В ходе встречи Забиров рассказал президенту, что французская компанияSavencia начала строительство в Башкирии завода по производству мягких сыров. В ответ Владимир Путин поинтересовался, действуют ли в Башкирии российские ограничительные меры.

«Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает», — сказал Хабиров.

Путин, в свою очередь, пояснил, что это не санкции, а ответные меры на санкции западных стран против России.

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено уже пять лет назад — летом 2014 года. Это действительно была ответная мера на санкции со стороны США и стран Европейского союза, которые были введены из-за того, что Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война.

Под запрет попал импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели против России санкции. В частночти, иностранные сыры были запрещены ко ввозу в Россию.