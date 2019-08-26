Биарриц, Франция, , 20:39 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнуют политические последствия для него лично в связи с поддержкой, которую он оказывает возвращению Российской Федерации в «Большую восьмерку». Об этом Трамп заявил сегодня, 26 августа, на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» во французском Биаррице.

«Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует, но многие этого не понимают», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос американской журналистки, которая спросила, не опасается ли он того, что приглашение президента России в США на следующий саммит G7 перед выборами президента Соединённых Штатов будет иметь для него негативные последствия.

Трамп также подчеркнул, что он якобы не действует по политическим мотивам.

«Я не действую по политическим мотивам. Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да», — сказал он.

Стоит отметить, что Трамп активно поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России в «Большую восьмерку». Российское руководство спокойно отнеслось к этой инициативе.