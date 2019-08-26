Грозный, , 20:05 — REGNUM

Экспертиза выявила, что обнаруженный у заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева порошок не является наркотическим средством и «психотропных и сильнодействующих веществ не содержит». Об этом сказано в заключении, которое представил 26 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Комментируя информацию о несуществующем инциденте с Хучиевым, Кадыров назвал ее ложью, которую передали СМИ сотрудники, причастные к досмотру. По его словам, это была «очередная психологическая атака», которая продемонстрировала «предвзятое отношение по признаку национальности и места проживания».

«Денис Хучиев — гражданин России, достойный и порядочный человек, но вы на провокацию против него потратили больше сил, чем на критику очередного пакета санкций США против России», — обвинил Кадыров СМИ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в московском аэропорту «Внуково» задержан заместитель прокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев, при досмотре у которого был обнаружен неизвестный порошок. Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сообщил, что его брат Денис вез лекарственное средство для больного отца. Это должна подтвердить экспертиза.

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