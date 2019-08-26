Москва, , 19:45 — REGNUM

Украине следовало бы серьёзно озаботиться строительством «Северного потока — 2», потому что этот проект является скорее прямым конкурентом газового транзита через Украину, чем дополнением к существующим мощностям. Об этом заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть труба, а есть количество потребления газа на территории Евросоюза. Если считают, что «Северный поток — 2» прокладывается и через Украину количество проходящего газа не уменьшится, тогда это «нескладушка». Глупость получается без смысла в «Северном потоке — 2», — заявил Сергиенко.

Таким образом, ни о каком шантаже России со стороны Киева в отношении транзита газа не может быть и речи — нагнетанием конфликта с Москвой Украина лишь подрывает свои будущие экономические возможности, уверен эксперт.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко объявил, что в Киеве не рассчитывают на газовый транзит из России после 2019 года. В связи с этим компрессорные станции страны переориентировали для получения поставок из других стран Европы.