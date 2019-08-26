Душанбе, , 19:27 — REGNUM

Киргизская сторона искусственно создаёт проблемы на таджикско-киргизской границе. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета безопасности Таджикистана.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ГКНБ Таджикистана, десятки жителей Лейлекского района (Киргизия), 24 августа умышленно начали строительство двух автозаправочных станций на спорном участке государственной границы, «нарушая все требования протоколов и без согласования соответствующих органов КР и РТ (Киргизии и Таджикистана, — прим ИА REGNUM)». В ведомстве отметили, что до завершения процесса делимитации и демаркации на спорных участках запрещены все виды строительных работ, а игнорирование этих требований может спровоцировать новые приграничные конфликты.

«Уже не складывается мнение, а факты неопровержимо свидетельствуют о том, что кыргызская сторона не хочет решать данный вопрос путем переговоров и взаимопонимания, как подобает добрым соседям, а стремится оказывать на Таджикистан силовое давление. Но это путь в никуда», — сказано в заявлении.

Несмотря на ведущиеся работы, обстановка на указанном участке стабильная.

Таджикские силовики в своём заявлении подчеркнули, что подобные нарушения документально закреплённых договорённостей правительств двух стран агрессивно настроенными киргизстанцами и в том числе чиновники Баткенской области Киргизии «создают искусственную проблему на линии государственной границы, провоцируют нестабильную обстановку, чем вызывают недовольство и самих жителей приграничных населенных пунктов кыргызской стороны, и в этом вопросе всякий раз негативную роль играют некоторые представители правоохранительных органов, в том числе пограничники Кыргызской Республики».