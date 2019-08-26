Москва, , 19:08 — REGNUM

После развала СССР Украина последовательно шла к невыгодному для себя геополитическому результату, и этот результат настал. Об этом заявил заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Это ведь всё результат того, что происходит на Украине все 28 лет, особенно последние шесть лет», — заявил Кот.

«Интересная логика: у нас (у Украины) шёл газ, нормальный, недорогой газ через территорию Украины. Мы были транзитёрами, по сути, ничего не делая, получали деньги в бюджет. Теперь говорят, что ничего страшного, будут брать реверсным порядком из Европы. То есть прибыли от реверса газа не получают, платят намного дороже за европейский, а по сути российский газ, который приходит оттуда. Пришли к тому, что Украина сегодня, в свои 28 лет — это уже старуха у разбитого корыта», — подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко объявил, что в Киеве не рассчитывают на газовый транзит из России после 2019 года. В связи с этим компрессорные станции страны переориентировали для получения поставок из других стран Европы.