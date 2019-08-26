Хараре, 26 августа 2019, 18:50 — REGNUM
Врачи Зимбабве объявили всеобщую забастовку из-за отказа правительства выплачивать зарплаты в долларах США, 26 августа передает агентство Reuters.
Ассоциация врачей государственных больниц Зимбабве отклонила предложение правительства о повышении зарплат на 60% и начнет забастовку 3 сентября.
Требование врачей связано с высокой инфляцией в Зимбабве, которая может «съесть» любую надбавку в национальной валюте.
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