Чебоксары, , 18:41 — REGNUM

Произошедшее в парке Победы, где люди вскарабкалась на Монумент Воинской Славы, чтобы посмотреть показательные выступления «Стрижей», — следствие организационной недоработки чиновников и правоохранителей. В «погоне за лучшим видом» люди порой не думают, что творят, а в условиях отсутствия «хлеба им подавай зрелищ». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член общественного совета при городском собрании депутатов Чебоксар Владислав Солдатов.

Политик считает, что в произошедшем надо винить не людей («других людей не имеем»), а чиновников и правоохранителей, которые «недосмотрели или просмотрели».

«Видимо, были больше заняты охраной людей с табличкой Vip, либо усиленно охраняли чиновников от народа», — с иронией отмечает политик.

«А если серьёзно, то праздник был масштабный и проходил на многих площадках, поэтому основные силы были стянуты в места массового проведения. Но довольно странно, что администрация Чебоксар и полиция оставили оголёнными другие места, включая такие знаковые и исторические территории, как Монумент Воинской Славы и парк Победы, последний представляет собой ещё и хорошую смотровую площадку. Вполне логично, что при закрытии Красной площади люди потянутся на другую территорию, чтобы посмотреть авиашоу. Могу предположить, что при отсутствии контроля здесь уселся сначала один чебоксарец, за ним потянулись ещё, ещё и ещё, выискивая место получше и повыше», — говорит Владислав Солдатов.

По его словам, «в погоне за лучшим видом люди не думают, куда они забираются», а что такое место оставили без присмотра — «это большая беда».

«Если нет хлеба, то подавай зрелищ», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России».

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Как сообщало ИА REGNUM, на праздновании в честь 550-летия Чебоксар прошли показательные выступления пилотажной группы «Стрижей». Во время авиашоу на самом знаковом для Чувашии месте, связанном с Великой Отечественной войной, всё было усеяно людьми. Был облеплен насыпной холм, ассоциирующийся с прахом миллионов погибших солдат, некоторые вскарабкались и на сам монумент.

Напомним, в этом году Чувашия оказалась в числе десяти регионов страны, где отставание в социально-экономическом развитии потребовало оперативного вмешательства правительства России и за каждым регионом был закреплён федеральный министр — так Чувашия оказалась под «внешним наблюдением» главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

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