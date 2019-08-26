Чебоксары, 26 августа 2019, 18:41 — REGNUM
Произошедшее в парке Победы, где люди вскарабкалась на Монумент Воинской Славы, чтобы посмотреть показательные выступления «Стрижей», — следствие организационной недоработки чиновников и правоохранителей. В «погоне за лучшим видом» люди порой не думают, что творят, а в условиях отсутствия «хлеба им подавай зрелищ». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член общественного совета при городском собрании депутатов Чебоксар Владислав Солдатов.
Политик считает, что в произошедшем надо винить не людей («других людей не имеем»), а чиновников и правоохранителей, которые «недосмотрели или просмотрели».
По его словам, «в погоне за лучшим видом люди не думают, куда они забираются», а что такое место оставили без присмотра — «это большая беда».
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Как сообщало ИА REGNUM, на праздновании в честь 550-летия Чебоксар прошли показательные выступления пилотажной группы «Стрижей». Во время авиашоу на самом знаковом для Чувашии месте, связанном с Великой Отечественной войной, всё было усеяно людьми. Был облеплен насыпной холм, ассоциирующийся с прахом миллионов погибших солдат, некоторые вскарабкались и на сам монумент.
Напомним, в этом году Чувашия оказалась в числе десяти регионов страны, где отставание в социально-экономическом развитии потребовало оперативного вмешательства правительства России и за каждым регионом был закреплён федеральный министр — так Чувашия оказалась под «внешним наблюдением» главы Минпромторга России Дениса Мантурова.
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