Псков, , 18:35 — REGNUM

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова рассмотрит Псковский городской суд. Как сообщила сегодня, 26 августа, пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замгубернатора.

Бывший высокопоставленный чиновник Псковской области обвиняется во взяточничестве по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова приобрела жилой дом у компании ООО «ВестСтрой» за 6,35 млн рублей, но заплатила за него только 5 млн рублей. Оставшиеся 1 млн 350 тыс. рублей следствие считает взяткой, за которые Кузнецов предложил директоруООО «ВестСтрой» содействие в выигрыше на получение выгодного госконтракта —на строительство лечебного корпуса больницы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

«В связи с тем, что взяткодатель добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки, он освобожден от уголовной ответственности», — сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов был задержан в Пскове 14 декабря 2018 года.

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