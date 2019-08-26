Москва, 26 августа 2019, 18:28 — REGNUM
Предложение вернуть РФ в G7, озвученное президентом США Дональдом Трампом, было не более чем пиар-ходом, так как глава Белого дома вовсе не спешит изменять сложившуюся ситуацию, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 26 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
По мнению Мухина, G7 даже клубом нельзя назвать, потому что там есть доминанта и все остальные, «которых мы, мягко говоря, корректно называем «союзниками США». И Дональд Трамп, как полагает политолог, менять эту удобную ситуацию совершенно не намерен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для России возвращение в G8 не является самоцелью, при этом российская сторона не отказывается ни от каких форматов общения. Однако Москва вовсе не собирается навязывать своё участие в политическом клубе.
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