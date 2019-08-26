Москва, , 18:28 — REGNUM

Предложение вернуть РФ в G7, озвученное президентом США Дональдом Трампом, было не более чем пиар-ходом, так как глава Белого дома вовсе не спешит изменять сложившуюся ситуацию, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 26 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Почему-то в западных СМИ принято считать, что мы (РФ — прим. ИА REGNUM ) очень хотим вернуться в формат G7, чтобы снова сделать G8, — сказал Мухин. — Это не так. Владимир Путин неоднократно артикулировал это — что формат G7 и G8 для России сейчас не так актуален (или даже неактуален вообще), как G20, где мы решаем все свои поставленные задачи. Кроме того, я не согласен с тем тезисом, что Дональд Трамп хочет, чтобы Россия вернулась в G7. Он этого не хочет. Он об этом говорил несколько лет назад, рассуждая о том, что Барак Обама в своё время наделал много политических ошибок, и вывод России из состава G8 был одной из них. На самом деле Трамп не хочет исправлять эту ошибку».

По мнению Мухина, G7 даже клубом нельзя назвать, потому что там есть доминанта и все остальные, «которых мы, мягко говоря, корректно называем «союзниками США». И Дональд Трамп, как полагает политолог, менять эту удобную ситуацию совершенно не намерен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для России возвращение в G8 не является самоцелью, при этом российская сторона не отказывается ни от каких форматов общения. Однако Москва вовсе не собирается навязывать своё участие в политическом клубе.

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