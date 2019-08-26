Вильнюс, , 18:05 — REGNUM

Власти столицы Литвы Вильнюса отменили намеченные на 5 сентября масштабные учения «на случай ядерной аварии на Белорусской АЭС», во время которых планировалась отработка в том числе и массовой эвакуации жителей нескольких районов Вильнюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 августа.

В столичном самоуправлении мотивируют своё решение «экономией средств», поскольку в октябре запланированы общенациональные учения, в рамках которых Вильнюс и проведёт подготовку действий на случай чрезвычайных ситуаций. Ранее власти Вильнюса широко рекламировали предстоящие учения, подогревая в обществе страхи соседства со станцией в соседней с Литвой Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», технологии «Росатома» в Литве безапелляционно называются опасными, а Литва на законодательном уровне приняла решение не пропускать электроэнергию с БелАЭС на свою территорию. Пусконаладочные работы БелАЭС начнутся уже в конце этого, 2019 года, когда в белорусский Островец привезут ядерное топливо.