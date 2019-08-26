Махачкала, , 18:09 — REGNUM

За некорректные высказывания в ходе публичных слушаний уволен с должности замначальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Махачкалы Гасан Газаев. Об этом сегодня, 26 августа, на оперативном совещании заявил глава города Салман Дадаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Инцидент произошёл 20 августа во время публичных слушаний по внесению изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки Махачкалы, которые прошли в администрации города. Как пишет «Черновик», в ходе обсуждения один из застройщиков рассказал, что никак не может узаконить построенный несколько лет назад дом, поскольку различные городские службы вымогают у него за это деньги.

«Если вы не нарушили никакие условия, то никто не имеет права препятствовать вам. Если вы говорите, что вокруг есть кто-то, кто приходит и вымогает у вас что-то, значит, у них есть основания для этого», — заявил Гасан Газаев.

В мэрии столицы Дагестана посчитали, что высказывания такого рода не только недопустимы для муниципального служащего, но ещё и не соответствуют требованиям законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля первый вице-мэр Махачкалы Мурад Алиев, ранее также занимавший должность врио главы города, был переведён на должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана.