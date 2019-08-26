Рига, , 18:03 — REGNUM

По итогам совещания вице-премьеров РФ Юрия Трутнева и Дмитрия Козака дано поручение разработать законопроект о доступе частных инвесторов к работе на арктическом шельфе.

«Я только что с совещания двух вице-премьеров, Козака и Трутнева. На нем принято решение о разработке законопроекта о доступе частных инвесторов на шельф», — цитирует «Интерфакс» замминистра Минвостокразвития Арктики Александра Крутикова.

В настоящее время разрабатывать российский арктический шельф могут только компании с государственным участием не менее 50% и имеющие опыт работы на шельфе свыше пяти лет. Таким параметрам соответствуют только Газпром и «Роснефть». Кроме того, с 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий по разработке шельфовых месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее Юрий Трутнев обращался с письмом на имя президента Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при организации шельфовой разработки, для чего внедрить у нас «норвежскую модель», то есть создать российскую госкомпанию, у которой будет оставаться 30%, а остальные доли могут получить иностранные и частные компании. Чуть позже с этой же целью он предложил внести соответствующие изменения в ФЗ «О недрах».

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