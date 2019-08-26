Пхеньян, , 18:01 — REGNUM

Как уже известно, Северная Корея 24 августа 2019 года провела очередные испытания новой реактивной системы залпового огня. За этим тестами наблюдали и военные из Южной Кореи. Они отметили старт двух ракет в 6:45 и 7:02 утра 24 августа 2019 года. По их данным, ракеты пролетели около 380 километров каждая, высота их траектории в высшей точке составляла 97 километров, а их скорость была более 6,5 Маха. Об этом пишет газета The Korea Times.

Если верить данным южнокорейских военных, то получается, что Пхеньян испытал гиперзвуковые баллистические ракеты для реактивной системы залпового огня. Всё, что летит со скоростью более 5 Махов, относится уже к гиперзвуковым системам. По мнению ряда экспертов, такие комплексы с учетом их калибра и дальности полёта правильнее было бы называть не РСЗО, а тактическими ударными комплексами.

Новая северокорейская система имеет калибр 380 миллиметров. На мобильной пусковой установке размещаются четыре круглых пусковых контейнера для ракет. По данным военных и экспертов из Южной Кореи, дальность стрельбы этой РСЗО достигает 380 километров.

Центральное информационное агентство Северной Кореи также сообщило об испытаниях и назвало эту РСЗО «сверхбольшой». Испытания прошли успешно.

Наблюдатели отмечают, что с 25 июля по 24 августа 2019 года Северная Корея провела семь испытаний ракет и реактивных систем залпового огня. Следует отметить, что 25 июля Пхеньян произвел пуски двух баллистических ракет малой дальности KN-23.