Москва, , 17:59 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на подобных совещаниях президент России оценивает положение дел в экономике страны.

На совещании присутствовали: глава администрации президента Антон Вайно, советник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития России Максим Орешкин, а также глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Обсуждались важные вопросы, касающиеся роста российской промышленности. Также было оценено состояние дел в реальном секторе экономики.

В ходе совещания Путин отметил недостаточность темпов роста экономики России. За первую половину 2019 года ВВП вырос на 0,7%, при этом промышленный рост составил 2,6%. Этого явно недостаточно.

В связи с этим президент России призвал участников совещания сделать все необходимое для обеспечения устойчивого и более динамичного экономического роста страны.