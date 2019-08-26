Москва, 26 августа 2019, 17:59 — REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на подобных совещаниях президент России оценивает положение дел в экономике страны.
На совещании присутствовали: глава администрации президента Антон Вайно, советник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития России Максим Орешкин, а также глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Обсуждались важные вопросы, касающиеся роста российской промышленности. Также было оценено состояние дел в реальном секторе экономики.
В ходе совещания Путин отметил недостаточность темпов роста экономики России. За первую половину 2019 года ВВП вырос на 0,7%, при этом промышленный рост составил 2,6%. Этого явно недостаточно.
В связи с этим президент России призвал участников совещания сделать все необходимое для обеспечения устойчивого и более динамичного экономического роста страны.