Нижний Тагил, Свердловская область, 26 августа 2019, 18:01 — REGNUM
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) покинет свой пост спикер гордумы Алексей Пырин. Об этом сообщает «Между строк».
Пырин заявил о своём уходе на встрече с главами думских комиссий. Спикер уже завтра, 27 августа, напишет заявление о сложении с себя полномочий.
По информации агентства, Пырин переедет в Новокузнецк, чтобы возглавить управление по персоналу ЕВРАЗа.
Напомним, Алексей Пырин возглавил гордуму в сентябре 2017 года. Перед этим чиновник работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где руководил управлением по персоналу предприятия.
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