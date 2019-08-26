Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:01 — REGNUM

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) покинет свой пост спикер гордумы Алексей Пырин. Об этом сообщает «Между строк».

Пырин заявил о своём уходе на встрече с главами думских комиссий. Спикер уже завтра, 27 августа, напишет заявление о сложении с себя полномочий.

По информации агентства, Пырин переедет в Новокузнецк, чтобы возглавить управление по персоналу ЕВРАЗа.

Напомним, Алексей Пырин возглавил гордуму в сентябре 2017 года. Перед этим чиновник работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где руководил управлением по персоналу предприятия.

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