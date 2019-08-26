Чебоксары, , 17:53 — REGNUM

Праздник в честь 550-летия «вызвал огромный интерес чебоксарцев», но массовые мероприятия всегда «связаны с рисками». Правоохранители «недоглядели». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, комментируя облепленный горожанами Монумент Победы, при этом некоторые даже вскарабкались на сам памятник, чтобы посмотреть авиашоу «Стрижей».

По словам парламентария, юбилейная программа «была очень зрелищной и насыщенной».

«Неудивительно, что праздник вызвал огромный интерес чебоксарцев. Массовые гуляния всегда связаны с рисками. К счастью, обошлось без серьезных происшествий. Что касается этого неприглядного инцидента, конечно, ни у кого не было каких-то злых намерений. Часто в День Победы случается, что кто-нибудь из чебоксарцев залезает на мемориальный холм. В этом случае бывает достаточно замечания полицейского, что холм — это символ братской могилы советских солдат, и люди сами без лишних слов спускаются на тротуар. Видимо, в этот раз правоохранители недоглядели», — сказал Дмитрий Евсеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году на Дне города Чебоксары, который отметил 550-летие, одни из основных мероприятий стали показательные выступления пилотажной группы «Стрижей». Чтобы их увидеть, зрители взяли в кольцо мемориал, где горит Вечный огонь и установлен монумент Воинской Славы, плотно облепив холм и ступени со всех сторон. На самом знаковом для Чувашии месте, связанном с Великой Отечественной войной и символизирующим прах миллионов погибших, всё было усеяно людьми. Не гнушаясь, отдельные зрители вскарабкались даже на сам монумент.

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