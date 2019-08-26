Чебоксары, 26 августа 2019, 17:53 — REGNUM
Праздник в честь 550-летия «вызвал огромный интерес чебоксарцев», но массовые мероприятия всегда «связаны с рисками». Правоохранители «недоглядели». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, комментируя облепленный горожанами Монумент Победы, при этом некоторые даже вскарабкались на сам памятник, чтобы посмотреть авиашоу «Стрижей».
По словам парламентария, юбилейная программа «была очень зрелищной и насыщенной».
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году на Дне города Чебоксары, который отметил 550-летие, одни из основных мероприятий стали показательные выступления пилотажной группы «Стрижей». Чтобы их увидеть, зрители взяли в кольцо мемориал, где горит Вечный огонь и установлен монумент Воинской Славы, плотно облепив холм и ступени со всех сторон. На самом знаковом для Чувашии месте, связанном с Великой Отечественной войной и символизирующим прах миллионов погибших, всё было усеяно людьми. Не гнушаясь, отдельные зрители вскарабкались даже на сам монумент.
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