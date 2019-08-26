Москва, , 17:41 — REGNUM

Пока Россия отсутствует в «Большой семёрке», у президента США Дональда Трампа не получается решить несколько важнейших вопросов по целому ряду направлений, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 26 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призыв Трампа вернуть Россию в состав G7.

«Давайте разберёмся, зачем Трампу Россия в «Большой семерке». Трамп не может без нас решить вопросы по целому ряду направлений, — сказал эксперт. — Венесуэла пробуксовывает, и никаких подвижек нет. Без нас вопрос не решается. Прямые двусторонние договорённости (между Россией и США — прим. ИА REGNUM ) заканчиваются колоссальной критикой для Трампа и санкциями для РФ. Без России же у него не получается договориться ни по Ирану, ни по Китаю, ни по КНДР».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия надеется на здравый смысл членов «Большой семёрки» (G7) по отношению к Российской Федерации. По его словам, РФ пока не удаётся восстановить отношения с некоторыми странами. При этом Песков добавил, что с подавляющим большинством участников группы G7 у РФ отношения восстанавливаются.

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