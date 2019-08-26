Москва, 26 августа 2019, 17:41 — REGNUM
Пока Россия отсутствует в «Большой семёрке», у президента США Дональда Трампа не получается решить несколько важнейших вопросов по целому ряду направлений, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 26 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя призыв Трампа вернуть Россию в состав G7.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия надеется на здравый смысл членов «Большой семёрки» (G7) по отношению к Российской Федерации. По его словам, РФ пока не удаётся восстановить отношения с некоторыми странами. При этом Песков добавил, что с подавляющим большинством участников группы G7 у РФ отношения восстанавливаются.
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