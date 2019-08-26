Приштина, , 17:39 — REGNUM

Президент отделившегося от Сербии края Косово Хашим Тачи назначил досрочные парламентские выборы на 6 октября. Об этом сообщает 26 августа телерадиокомпания RTK со ссылкой на источники в администрации президента.

Ранее сегодня Хашим Тачи выпустил официальный декрет о роспуске парламента. Согласно местному законодательству внеочередные выборы должны состояться не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после этого.

Как передавало ИА REGNUM, косовский парламент на заседании 22 августа принял решение о самороспуске. Необходимость в этом возникла после того, как в конце июля премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом на допрос в специальный трибунал в Гааге по преступлениям «Армии освобождения Косово» в качестве обвиняемого.

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