Ульяновск, , 17:33 — REGNUM

В Ульяновске принят ряд кадровых решений в администрации областного центра. От должности отстранены руководители двух управлений.

Сегодня, 26 августа, глава Ульяновска Сергей Панчин на оперативном совещании заявил о том, что освобождены должностей начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков и исполняющий обязанности начальник управления архитектуры и градостроительства Александр Семенов. На вакантные посты назначены соответственно Сергей Демидов и Наталья Гордеева.

По словам мэра, чиновники отправлены в отставку в связи с неоднократным «игнорированием обращений» горожан и невнимательным отношением к ним, отсутствие оперативности при принятии решений.

Отметим, что ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам рабочей поездки по областному центру констатировал, что впечатления о дорогах и дворах «не самые лучшие», подняв также проблему точечной застройки. Глава региона предположил, говоря о строительстве в Ульяновске, что «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты». Также высказывалась критика в связи с транспортным обслуживанием в Ульяновске.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Панчин стал главой Ульяновска в июне 2018 года.