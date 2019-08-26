Москва, , 17:30 — REGNUM

МИД России ответил на запрос ИА REGNUM о том, как осуществляются ведомствами России действия с целью практической реализации положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года. В ответе указывается, что «в настоящее время при посредничестве Швейцарии продолжаются российско-грузинские консультации в межведомственном формате по вопросам практической реализации данного документа». Так, 6 февраля в Женеве состоялось первое заседание трехстороннего Совместного комитета по надзору за выполнением Соглашения. Дискуссия выявила ряд спорных моментов. 23−24 мая в Берне они были рассмотрены в ходе встречи специальной рабочей группы, созданной в рамках Совместного комитета. Поиск путей для продвижения вперед будет продолжен». МИД России специально подчеркнул, что «важно, чтобы не было политизации этого процесса».

Что же касается сроков реализации Соглашения, то, по мнению МИД России, «выполнение упомянутого документа начнется как только стороны при посредничестве Швейцарии окончательно согласуют ряд конкретных аспектов, касающихся его реализации». При этом указывается, что «Россия при этом нацелена на скорейший запуск имплементации Соглашения, что должно придать импульс развитию региональной торговли». В официальном коммюнике МИД Швейцарии 5 февраля 2019 года указывается, что «Швейцария будет и дальше играть активную роль: она возьмёт на себя функции председателя Смешанного комитета, задачей которого является мониторинг процесса реализации положений данного соглашения».

Напомним, что 9 ноября 2011 года грузинское и российское правительство подписали в Женеве двусторонний документ, на основании которого можно было организовать таможенный режим на границе двух государств, разорвавших между собой дипломатические отношения, а также начать осуществлять мониторинг и контроль торгово-транспортных потоков между двумя государствами. Начиная с момента подписания Таможенного соглашения Швейцария выполняет функцию нейтральной третьей стороны, на плечи которой возложены задачи по обеспечению реализаций положения данного документа.