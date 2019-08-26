Москва, , 17:23 — REGNUM

В Кремле оценили предложение президента США Дональда Трампа вернуть Российскую Федерацию в «Большую восьмерку». Об этом рассказал сегодня, 26 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что на прошедшем во французской Биаррице саммите «Большой семерки» в том числе обсуждался вопрос о возможном возвращении России в этот неформальный клуб и восстановлении формата «Большой восьмерки».

Известно, что за возвращение России в G8 высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Его также поддержал президент США Дональд Трамп. Но остальные члены «семерки» к этой инициативе отнеслись холодно.

По словам Пескова, для России возвращение в G8 не является самоцелью, при этом российская сторона не отказывается ни от каких форматов общения. При этом Москва вовсе не собирается навязывать свое участие в политическом клубе.