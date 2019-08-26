Москва, , 17:22 — REGNUM

Инициативы президента США Дональда Трампа саботируются истеблишментом, чтобы не допустить его второго президентского срока, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 26 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя идею Трампа снова пригласить РФ в состав «Большой семёрки».

«Здесь нет сценария. Трамп думает, что он автор сценария, но за его спиной «Демократическая партия», половина истеблишмента США подсказывает Борису Джонсону и Ангеле Меркель саботировать инициативы Трампа, — сказал Степанян. — Чтобы он не смог пойти на второй президентский срок. И они начинают саботировать предложения Трампа, стараясь сделать из него некое чучело, смешного клоуна, фрика, чтобы таким образом испоганить авторитет. Но Трампу неинтересно разговаривать с этими шестёрками. Ему нужен лидер, который умеет и может решать какие-то глобальные вопросы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на саммите G7 в Биарицце (Франция) лидеры ряда европейских государств не согласились с мнением президента США о необходимости вернуть Россию в состав G7.

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