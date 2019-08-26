Москва, 26 августа 2019, 17:22 — REGNUM
Инициативы президента США Дональда Трампа саботируются истеблишментом, чтобы не допустить его второго президентского срока, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 26 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя идею Трампа снова пригласить РФ в состав «Большой семёрки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на саммите G7 в Биарицце (Франция) лидеры ряда европейских государств не согласились с мнением президента США о необходимости вернуть Россию в состав G7.
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