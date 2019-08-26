Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM

Руководитель екатеринбургского управления культуры Татьяна Ярошевская уходит из мэрии Екатеринбурга. Об этом чиновница сообщила в Facebook.

Ярошевская приняла приглашение худрука МХАТа Эдуарда Боякова и станет исполнительным директором театра.

«Благодарю моего Ангела-хранителя за вновь открывшуюся перспективу», — написала она.

Из мэрии, по словам чиновницы, она уходит по собственной инициативе и «с чувством выполненного долга».

Напомним, Татьяна Ярошевская руководила управлением культуры с 2004 года. До этого она была главным редактором городской газеты «Уральский рабочий», а перед этим возглавляла комитет по связям с общественностью в горадминистрации.

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