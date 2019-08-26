Москва, , 17:16 — REGNUM

Риторика президента Украины Владимира Зеленского стала абсолютно неотличимой от выступлений его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Порошенко врал, врал и врал. Но я слушаю речь Зеленского: один в один то, что говорил Порошенко, как он врал. Когда Зеленский говорил, что на Майдане потеряли небесную сотню, то почему Зеленский не говорит, кто её убил? Говорит, что на Донбассе отстаиваем (свободу) от агрессии. Но тогда вопрос: Донбасс пришёл к вам или вы пришли на Донбасс», — заявил Кот.

«Вроде бы уже шесть лет прошло, дураку понятно. Но им выгодно это делать», — подчеркнул он.