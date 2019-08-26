Москва, , 17:11 — REGNUM

Политическая карьера первого президента Украины Леонида Кравчука нанесла непоправимый ущерб его психике. Об этом заявил писатель Михаил Шахназаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Стыдно, если человек в таком возрасте, который руководил государством, говорит о том, что его преследуют какие-то страхи. То есть его совесть нечиста? Совесть не даёт заснуть, безусловно. И поведение этого человека находится в плоскости исследований психиатра, а не политологов», — заявил Шахназаров.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что у него не получается уснуть без лежащего рядом пистолета.

«Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя, я не могу уснуть», — заявил Кравчук.

При этом он признал, что в случае нападения преступников, оружие, скорее всего, окажется бесполезно.