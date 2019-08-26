Пекин, , 17:04 — REGNUM

В ответ на заявление США от 24 августа о готовности ввести против Китая дополнительные импортные пошлины на сумму в 550 млрд долларов официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан обратил внимание, что Китай примет «категорические меры для защиты своих законных интересов». Поэтому «политика угроз и запугивания не сработает», сообщает 26 августа Синьхуа.

Дипломат также подчеркнул, что американская протекционистская политика угрожает безопасности глобальных цепочек производства и логистики, нарушает интересы КНР и США, подрывает правила и порядок международной многосторонней торговли. Гэн Шуан обратился к руководству США с призывом «трезво оценить ситуацию и прекратить противоправные действия».