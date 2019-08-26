Калининград, , 16:55 — REGNUM

Истребители НАТО из так называемой «миссии воздушной полиции над Балтийским морем» лишь трижды за прошедшую неделю, с 19 по 25 августа, взлетали с авиабазы вблизи литовского Шяуляй для сопровождения российской боевой авиации в нейтральном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 августа.

По сведениям минобороны Литвы, 19 августа таким образом сопровождались два российских истребителя Су-30, 20 августа Су-34 и пассажирский Ту-134, а 21 августа группу из двух Су-27, двух Су-30 и транспортный Ил-76.

Все они летели из или в Калининградскую область.

Ранее НАТО сообщало о повышенной активности российской боевой авиации над Балтикой, когда с конца июля и вплоть до прошлой недели истребители НАТО с баз в Литве и Эстонии взлетали для сопровождения по 10−14 раз еженедельно.