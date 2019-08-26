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В ходе межвидовых тактических учений Северного флота, Воздушно-десантных войск и частей Центрального военного округа на севере Красноярского края группировка выполнила задачи по обороне крупного промышленного объекта на Таймыре, сообщает 26 августа «Интерфакс» со ссылкой на представителя Северного флота.

Оборона важного промышленного объекта осуществлялась с применением реактивной и ствольной артиллерии, осуществивших при этом практические стрельбы.

На учениях были отработаны вопросы взаимодействия подразделений ВДВ, армейского корпуса Северного флота, авиации, артиллерии, а также был высажен вертолётный десант.

Кроме того, в межвидовых учениях участвовали подразделения МВД, МЧС и УФСИН.

Северный флот отмечает, что подобные учения на Таймыре проводятся уже в третий раз после аналогичных манёвров, состоявшихся в 2015 и 2017 годах.

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