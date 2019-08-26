Гонконг, Китай, , 16:24 — REGNUM

«Ожесточение гонконгской полиции и манифестантов по отношению друг к другу с каждым разом усугубляется, — пишет сегодня, 26 августа, испанское издание El Pais, — и с тишиной последней недели под конец оказалось полностью покончено. В минувшее воскресенье, ставшее новым днем протестов, впервые с начала выступлений агенты полиции прибегли к водометам, пытаясь разогнать участников акций, требующих демократических реформ. Один из полицейских даже выстрелил в воздух».

Главная манифестация проходила в пригороде Tsuen Wan — изначально она была запрещена, но потом ее разрешили, когда организаторы обязались двигаться по намеченному маршруту — и собрала около 10 тысяч человек. Марш, стартовавший как мирная демонстрация, закончился насилием, когда (как это уже не раз бывало за 12 недель протестов) наиболее радикально настроенные участники воздвигли баррикады из кусков ограды, железных прутьев и бамбуковых палок. Столкновения начались с прибытием на место полицейских в форме отдела по борьбе с беспорядками — это произошло где-то через полтора часа после начала акции.

По словам представителей полиции, «радикально настроенные манифестанты бросали в агентов кирпичи и «коктейли Молотова» <…>, представляя собой серьезную угрозу для горожан и присутствующих полицейских». В ответ стражи порядка стали разбрасывать канистры со слезоточивым газом, а против баррикад применили водометы.