Сухум, , 16:24 — REGNUM

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил народ республики с Днем международного признания Абхазии, передает 26 августа пресс-служба президента.

Карта-флаг Абхазии © Fry1989

Хаджимба отметил важность события 11-летней давности, когда Российская Федерация приняла решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Президент подчеркнул, что такое решение стало смелым проявлением политической воли со стороны российского руководства.

Президент также указал на значение поддержки со стороны России: «Между Абхазией и Россией подписан ряд важных соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта. При поддержке Российской Федерации восстанавливаются государственный университет, школы, дошкольные детские учреждения, больницы, объекты культуры».

Глава государства напомнил, что в данный момент осуществляется реализация восстановления воздушного и морского сообщения между двумя дружественными государствами. Одновременно ведется работа над созданием республиканского медицинского центра.

«Мы уверенно встали на путь возрождения своей государственности и сделаем все возможное для ее развития, роста и процветания», — подчеркнул глава государства.

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