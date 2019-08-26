Париж, , 16:23 — REGNUM

«Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп соблюдал приличия, — описывает испанское издание El Pais прошедший саммит «большой семерки». — В ходе первых двух дней G7 в Биаррице были сплошные улыбки и объятия, обошлось без «твитов», оскорбительных для других лидеров, и повышенного тона. Однако глубинные разногласия между самыми богатыми демократиями мира стали очевидными сперва на приветственном ужине в субботу вечером, а потом и на воскресных встречах».

Россия стала темой наиболее острых дискуссий. Как известно, Трамп хочет возвращения РФ в элитный клуб стран, откуда она была исключена в 2014 году при Бараке Обаме. El Pais подчеркивает, что американский лидер просит этого не первый раз, и ничего удивительного в этом нет: со времен избирательной кампании в 2016 году он неоднократно говорил о своем восхищении российским президентом. В Биаррице аргументом Трампа стало то, что для обсуждения наиболее серьезных вопросов — например, связанных с Ираном и Сирией, — присутствие Владимира Путина за столом переговоров необходимо. На это европейские лидеры ответили, что G7 — клуб для «либеральных демократий», к тому же причина исключения РФ так и не устранена: Крым остается российским.

В воскресенье усиление протекционистских настроений Трампа вызвало новое беспокойство у остальных стран. Президент США похвастался успешно налаженной работой первой экономики мира, а также полной трудовой занятостью. Эту ситуацию он сравнил с европейской стагнацией и хронический безработицей в таких странах, как Франция.