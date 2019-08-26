Вильнюс, 26 августа 2019, 16:20 — REGNUM
Литовская писательница Рута Ванагайте, которая после травли в Литве за её книгу о роли литовцев в Холокосте, вынуждена была уехать из страны, прокомментировала попытку сегодняшних властей Литвы героизировать пособника нацистов Йонаса Норейку, который в годы фашистской оккупации руководил Шяуляйским округом и подписывал распоряжение по заключению в гетто местных евреев, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 6 августа закрылась синагога и офис Общины евреев Литвы. В общине заявили, что получают угрозы звонками и письмами, а обеспечить безопасность в такой ситуации не представляется возможным. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем».
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Рута Ванагайте была вынуждена покинуть Литву после травли за её книгу «Наши», где она документально и наглядно продемонстрировала, что литовцы начали истребление евреев ещё до прихода нацистов. Позже её книги по другому формальному поводу были изъяты из продажи, а писательницу публично называли «предателем».
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Холокост в Литве носил самый страшный характер, было уничтожено порядка 95−98% всего еврейского населения, а расправы начались до прихода нацистов самими литовцами. Современная Литва пытается отмежеваться от этой страницы истории, утверждается, что массовые казни организовывали сами нацисты и в меньшей степени — литовцы.
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