Магас, , 16:17 — REGNUM

В Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев. О своем решении покинуть пост он объявил на заседании правительства 26 августа, пишет РИА Новости.

Официальной информации об отставке на сайте правительства и главы республики пока нет. Неизвестно также, удовлетворил ли прошение об отставке Евлоева врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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Напомним, Зялимхан Евлоев был назначен главой правительства Ингушетии в сентябре 2018 года. Его кандидатуру предложил для рассмотрения в парламенте Юнус-Бек Евкуров — экс-глава республики. За нового председателя правителсьтва проголосовали тогда 29 из 30 депутатов. Ранее, до назначения премьер-министром, Евлоев с 2016 года возглавлял региональный парламент.