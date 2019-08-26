Вильнюс, , 16:16 — REGNUM

Переход на литовскую территорию двух вооружённых российских пограничников вблизи контрольно-пропускного пункта Морское-Нида (Куршская коса, граница с Калининградской областью) литовское пограничное ведомство квалифицирует как случайность, произошедшую по неопытности двух российских начинающих пограничников, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 августа.

Литовское ведомство подчёркивает, что никакого «задержания», о чём сообщил литовский телеканал LNK, по сути, не было. По системам видеонаблюдения литовские пограничники заметили несанкционированный переход, оперативно прибыли на место и проследовали с двумя российскими пограничниками на КПП на литовской стороне. Там случай был зафиксирован, по словам литовской погранслужбы, россияне дали пояснения, что зашли на литовскую территорию «по причине своей неопытности, поскольку они работали только на своем контрольно-пропускном пункте на российской стороне», после чего сразу возвращены своим российским коллегам. На этом инцидент, поясняют в литовской службе, исчерпан.

Как раз в этот день, 23 августа, в литовской Ниде проходило заседание руководства погранслужб Калининградской области с литовскими пограничниками. Российскую делегацию возглавлял первый заместитель начальника пограничного управления ФСБ по Калининградской области Николай Панченко. Целью встречи было обсуждения итогов работы за первое полугодие 2019 года и текущих вопросов, отмечает литовское ведомство.

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