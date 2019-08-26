Вильнюс, , 16:14 — REGNUM

Литовская писательница Рута Ванагайте, которая подверглась в Литве травле за её книгу со сборником документов «Наши» (впоследствии сама писательница выпустила её на русском языке под названием «Свои», однако в СМИ на русском языке название «Наши» уже плотно укрепилось задолго до этого) о роли литовцев во времена Холокоста, сегодня, 26 августа, сообщила о слежке за ней со стороны сотрудников литовских посольств и консульств по всему миру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что во время любого её публичного выступления в разных странах мира — в США, Израиле или Японии, неважно — на встречах присутствуют сотрудники литовских дипмиссий, которые тщательно конспектируют всё, о чём говорит Ванагайте, после чего, считает писательница, отправляют отчёты в Вильнюс, в МИД Литвы.

В своём открытом обращении она попросила главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса прекратить эту практику. «Вам, министр, эта (практика) ничего не напоминает? Мне напоминает: жалкие методы работы КГБ», — написала Ванагайте.

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Рута Ванагайте была вынуждена покинуть Литву после травли за её книгу «Наши», где она документально и наглядно продемонстрировала, что литовцы начали истребление евреев ещё до прихода нацистов. Позже её книги по другому формальному поводу были изъяты из продажи, а писательницу публично называли «предателем».

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