Париж, , 16:05 — REGNUM

Лидеры стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), встречаясь на саммите «Большой семерки» в Биаррице, договорились предоставить 20 млн долларов США на тушение пожаров в лесах Амазонки, сообщил французскому изданию Le Figaro источник в Елисейском дворце.

По данным издания, одна часть этой суммы, экстренная помощь, будет предоставлена «как можно скорее», другая — пойдет на восстановление леса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь странам бассейна Амазонки в связи с сильными лесными пожарами, которые продолжаются уже не одну неделю.

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