Идлиб, Сирия, , 16:03 — REGNUM

Сирийская армия разворачивает большое количество подкреплений на равнине Аль-Гааб с 26 августа 2019 года. Речь идет о подразделениях 4-й танковой дивизии и Республиканской гвардии, которые дополнительно направили несколько подразделений в горы Аль-Завия и на равнину Аль-Гааб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Сирийские военные будут работать над захватом оставшихся под контролем боевиков объектов в провинции Хама, они также готовятся начать вторую фазу своего наступления в провинции Идлиб.

В ходе первой фазы наступления Сирийская арабская армия захватила город Хан-Шейхун, а также северный район провинции Хама, который находился под контролем протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На освобожденной территории сирийские военные проводят операцию по прочесыванию с целью уничтожения остатков боевиков и поиска их складов оружия и боеприпасов.

Подразделения элитной дивизии сирийской армии «Силы Тигра» сделали паузу в своих действиях. Однако ожидается, что они также примут участие во второй фазе наступления.