Сеул, , 15:58 — REGNUM

Посол США в Республике Корея Гарри Харрис посетил главный офис южнокорейского многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries, расположенный в Ульсане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках данного визита стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере промышленности и обмене технологиями.

Известно, что посол США в Южной Кореи встретился с руководством Hyundai Heavy Industries, включая главу компании Хан Ён Сока и главу отдела по проектам нефтедобывающих платформ Пак Чун Сона.

Как сообщаю источники, после встречи с руководством, Гарри Харрис посетил верфь компании.

США является третьим по величине рынком морских перевозок. В 2018 году в общемировом масштабе объем грузооборота США составил 12,6%.

С 1978 года Hyundai Heavy Industries поставила 19 американским компаниям около 100 различных судов, в том числе 27 танкера, 23 балкера, 14 крупнотоннажных танкера (водоизмещением 160 тыс. — 320 тыс. тонн).