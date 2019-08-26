Осло, , 15:50 — REGNUM

Россия не должна позволить западным странам навязать свои условия в отношении использования Северного морского пути, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 августа, комментируя сообщения о намерении Норвегии проверить Севморпуть «на экологичность».

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители норвежских властей выразили сомнения в экономической целесообразности использования Севморпути и заявили о намерении провести проверку его соответствия экологическим стандартам. В посольстве России в Осло в свою очередь отметили, что РФ не планирует использование трассы совместно с Норвегией и что маршрут является национальной транспортной артерией России.

«Очередной выпад против Северного морского пути — на этот раз со стороны Норвегии — служит для меня, прежде всего, подтверждением растущего интереса к этому маршруту со стороны западных европейцев (партнёры на востоке этот интерес уже проявили четко и ясно).

Интерес на Западе к использованию Севморпути есть, это известно, но есть и желание, как обычно, навязать нам и здесь свои правила, свои условия. Этого России допускать не следует. Значит, надо избегать неподготовленных заходов на подключение к Севморпути тех или иных принадлежащих западноевропейским странам или США портов или других объектов транспортной инфраструктуры. Не надо их приглашать — пусть сами просятся! И следует твердо стоять на позиции, что при всей нашей открытости к международному сотрудничеству речь идёт о национальной транспортной артерии России.

Норвежская нотация нам по вопросу об использовании наших арктических вод заставила вспомнить и не столь давнюю — в 2011 году — передачу этой стране части этих самых вод: важнейших и богатейших участков нашей экономической зоны и континентального шельфа. Делалось это тогда в «перестроечном» духе «ради дружбы и сотрудничества». Что получилось, что за «дружбу и сотрудничество» нам демонстрируют с тех пор норвежцы, мы видим. Хороший урок тем, кто теперь готовит «передачу» Японии двух островов Курильской гряды с соответствующим континентальным шельфом и экономической зоной!» — отметил Михаил Демурин.