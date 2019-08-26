Вена, , 15:50 — REGNUM

Вооруженные силы Австрии на данный момент столь уязвимы, что защита критически важной инфраструктуры более не возможна. Об этом заявил министр обороны Австрии Томас Штарлингер газете Presse.

По словам министра, через полтора года армия будет не в состоянии оплачивать свои счета. «1 января 2021 года» это будет понятно. Но уже сейчас она не в состоянии выполнять свои функции — это последствия нехватки бюджета.

«Защита населения и обеспечение всесторонней защиты критически важной инфраструктуры невозможны уже сейчас», — сказал он.

По словам Штарлингера, из 256 объектов защищен может быть только один. В случае кибератаки или массового отключения света армия будет сама беззащитна.

«Если кто-то хочет нелегально пролететь над Австрией, он ждет, пока не наступит темнота, ведь он знает, что наблюдение в воздушном пространстве практически отсутствует», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийская пресса писала о существенной нехватке персонала в исправительных учреждениях Австрии. В среднем на одного сотрудника такого учреждения приходится 3−4 заключенных.

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