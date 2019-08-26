Магас, , 15:49 — REGNUM

На должность главы Республики Ингушетия президентом РФ Владимиром Путиным предложены три кандидатуры. Он внес их 26 августа на рассмотрение парламента Ингушетии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного собрания. Среди них в том числе временно исполняющий обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматов.

В президентском списке претендентов на пост главы Ингушетии также депутат думы города Назрани Урусхан Евлоев и старший специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

Напомним, выборы главы Ингушетии состоятся в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. В настоящее время врио главы региона является Махмуд-Али Калиматов. Он занимает эту должность с 26 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, возглавлявшего республику с 2008 года, был отправлен в отставку.