Москва, 26 августа 2019, 15:48 — REGNUM
Украина находится в состоянии полуизоляции, заявил политолог Ростислав Ищенко 26 августа в комментарии ресурсу Inforos.
О непопулярности Украины в мире свидетельствует недавний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает эксперт. Он отметил, что приезд главы правительства Израиля на Украину был практически единственным подобным визитом после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, и был обусловлен отнюдь не дружбой с Киевом или желанием поддержать Зеленского.
Он добавил, что проблемы в мире решаются без Украины, включая украинские проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу лидеров государств «нормандской четвёрки», которая ориентировочно состоится в Париже.
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