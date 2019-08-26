Москва, , 15:48 — REGNUM

Украина находится в состоянии полуизоляции, заявил политолог Ростислав Ищенко 26 августа в комментарии ресурсу Inforos.

О непопулярности Украины в мире свидетельствует недавний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает эксперт. Он отметил, что приезд главы правительства Израиля на Украину был практически единственным подобным визитом после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, и был обусловлен отнюдь не дружбой с Киевом или желанием поддержать Зеленского.

«Это свидетельствует о том, что Украина находится в состоянии такой полуизоляции дипломатической, бодро движется к полной изоляции», — отметил Ищенко.

Он добавил, что проблемы в мире решаются без Украины, включая украинские проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу лидеров государств «нормандской четвёрки», которая ориентировочно состоится в Париже.

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